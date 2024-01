UFFICIALE - Fiorentina, Belotti è un nuovo giocatore viola: depositato il contratto in Lega

E' ufficiale il rinforzo in attacco della Fiorentina, Andrea Belotti (30 anni) è un nuovo giocatore del club viola.

© foto di www.imagephotoagency.it

