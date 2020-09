UFFICIALE - Fiorentina, colpo a centrocampo: ecco lo svincolato Bonaventura

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia il tesseramento di Giacomo Bonaventura, che diventa così il primo arrivo estivo per la squadra viola in questa sessione estiva: "La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Giacomo Bonaventura. Bonaventura, nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il quale ha disputato le ultime 6 stagioni, collezionando 184 presenze e 35 gol. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale azzurra in 14 occasioni".