UFFICIALE - Fiorentina, due positivi al Covid: out dai convocati Vlahovic e Saponara

ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti.

I CONVOCATI - Out a sorpresa dai convocati l'uomo del momento in casa Fiorentina in vista di Cagliari, ovvero Dusan Vlahovic. Insieme a lui out anche Riccardo Saponara, con la lista dei convocati che è arrivata poco dopo la comunicazione da parte del club di due nuovi casi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Ecco la lista completa diramata da mister Italiano:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastatic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Munteanu, Piatek, Sottil