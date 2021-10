UFFICIALE - Fiorentina, i convocati per il Napoli: ci sono Saponara e Duncan. Out Castrovilli

Sono in tutto 26 i convocati della Fiorentina in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Presenti sia Saponara (che era incerto) che Duncan, sul quale si era acceso un piccolo giallo in giornata. Out, come noto, Castrovilli. Aggregati i giovani Bianco e Munteanu. Ecco l'elenco completo della squadra a disposizione di Vincenzo Italiano:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Igor, M.Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Pulgar, Saponara, Torreira;

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin, Munteanu, Sottil, Vlahovic.