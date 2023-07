UFFICIALE - Fiorentina, Igor passa al Brighton di De Zerbi: i dettagli dell'operazione

Il difensore brasiliano Igor è ufficialmente un calciatore del Brighton. L'ufficialità arriva dal sito dei Seagulls che hanno annunciato il suo ingaggio dalla Fiorentina.

I dettagli

La Fiorentina, per il suo cartellino, incasserà una cifra importante: 17 milioni di euro più ulteriori 3 di possibili bonus futuri. Il difensore ha firmato con suo nuovo club un contratto di validità quadriennale.

Welcome to the Albion, Igor! 🇧🇷 pic.twitter.com/ONI63nC4ma