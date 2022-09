UFFICIALE - Fiorentina in crisi, altro problema per Italiano: Dodò ko, il report medico

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni del terzino della Fiorentina, Dodò, uscito anzitempo dalla gara del Dall'Ara contro il Bologna

© foto di Giacomo Morini

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni del terzino della Fiorentina, Dodò, uscito anzitempo dalla gara del Dall'Ara contro il Bologna. Ecco il report ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodò è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti in seguito all’infortunio occorso durante la partita di ieri. Le indagini diagnostiche effettuate hanno evidenziato una lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e verrà rivalutato tra due settimane".