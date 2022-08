UFFICIALE - Fiorentina, Italiano annuncia (almeno) due assenze pesanti contro il Napoli

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha annunciato almeno due assenze per la sfida al Napoli

Quante sono le difficoltà logistiche? Come sta Gonzalez?

"Ci sono e dobbiamo gestirle: vi lascio immaginare che significhi tornare alle 4 del mattino il venerdì e dover giocare di nuovo la domenica. Se non hai i ragazzi coinvolti nel cammino, diventa complicato. Non avremo Gonzalez e Duncan, e c'è anche qualche acciaccato. Abbiamo due vittorie e due pareggi, il presidente è venuto da me a dirmi che è dispiaciuto di quanto sta sentendo su di me... Il mio lavoro è mettere in campo chi può fare la prestazione e rendere felici i tifosi, sono loro che contano e devono essere orgogliosi della squadra".