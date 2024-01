UFFICIALE - Fiorentina: si ferma Sottil. E' a rischio per la sfida col Napoli

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha riportato una ''lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra'': è il verdetto degli esami a cui si è sottoposto il giocatore dopo l'infortunio subito nei minuti finali della gara contro il Torino, lo scorso 29 dicembre. Come riporta una nota ufficiale del club, Sottil ha già cominciato il percorso di riabilitazione in attesa di essere rivalutato nelle prossime settimane: l'auspicio nel clan viola è recuperarlo per la sfida di Supercoppa con il Napoli in programma il 18 gennaio a Riad, con il palio la finale contro la vincente di Inter-Lazio.

Intanto però Vincenzo Italiano si trova costretto ad affrontare la prima gara 2024, la trasferta di sabato contro il Sassuolo, in piena emergenza per quanto riguarda il ruolo di esterno d'attacco: oltre a Sottil resta indisponibile Nico Gonzalez per una lesione muscolare di 2/o grado mentre Christian Kouamé ha raggiunto la nazionale per disputare la Coppa d'Africa. Quindi al momento il tecnico può contare solo su Ikoné e Brekalo, con quest'ultimo in odor di cessione alla Dinamo Zagabria. Per questo motivo la Fiorentina sta monitorando alcuni elementi per la fascia, dal tedesco Niklas Beste dell'Heidenheim al veronese Ngonge (sul quale però c'è forte il pressing dell'Aston Villa), dall'olandese Calvin Stengs del Feyenoord a Laurienté del Sassuolo anche se quest'ultimo ha una valutazione ritenuta eccessiva dal club viola (non meno di 25 milioni). (ANSA).