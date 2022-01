UFFICIALE - Fiorentina, un altro positivo al Covid ma nessun contatto col gruppo

Altro positivo al Coronavirus all'interno della rosa della Fiorentina, è stato lo stesso club viola a comunicarlo attraverso il suo sito ufficiale: "Dopo i tamponi di oggi un altro calciatore è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore in questione non ha avuto nessun contatto con la squadra, quindi il resto del gruppo non andrà in bolla. Il calciatore contagiato in questione questi giorni di festa con dei famigliari risultati anche loro positivi oggi, quindi il contagio è avvenuto fuori dal centro sportivo".