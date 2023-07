UFFICIALE - Frosinone, rinforzo in attacco: arriva dal Bayern Monaco!

Il Frosinone si rinforza in vista dell'esordio in campionato col Napoli.

Il Frosinone si rinforza in vista dell'esordio in campionato col Napoli. Questo il comunicato del club ciociaro: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva FC Bayern Monaco per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marvin Cuni. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026".

La punta tedesca (già Nazionale Albanese U21), è dunque il rinforzo per l'attacco del Frosinone in vista della Serie A. Atterrato ieri in mattina a Roma, il calciatore nell'ultima stagione ha militato nella la seconda squadra dei bavaresi (nel terzo campionato tedesco).