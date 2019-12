UFFICIALE - Genoa, annunciato Nicola come nuovo allenatore

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Genoa. Nella giornata di ieri l’ex tecnico di Crotone e Udinese è arrivato in città, subito dopo è arrivata anche la firma sul contratto: sei mesi più opzione di rinnovo in caso di salvezza. In mattinata lo stesso Nicola ha raggiunto il centro sportivo rossoblù di Pegli, pronto ad iniziare la sua nuova esperienza al Genoa dopo quella da calciatore.