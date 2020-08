UFFICIALE - Genoa, annunciato subito il nuovo allenatore: scelto Maran

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa ha annunciato di aver scelto il proprio tecnico per la stagione che va ad iniziare. La scelta è caduta su Rolando Maran, che va dunque a sostituire Davide Nicola: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran. Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale è sulla base di un biennale. Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della preparazione", si legge sul sito ufficiale del club rossoblù.