UFFICIALE - Genoa, esonerato Nicola: il comunicato del club

Con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale il Genoa ha comunicato che Davide Nicola non sarà l'allenatore del Grifone il prossimo anno: "Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato".