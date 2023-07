UFFICIALE - Genoa, Retegui è il colpo in attacco. I dettagli del contratto

Attraverso i suoi canali social, il club rossoblù ha annunciato l'acquisto dell'attaccante italo-argentino.

Mateo Retegui è un nuovo attaccante del Genoa. Attraverso i suoi canali social, il club rossoblù ha annunciato l'acquisto dell'attaccante italo-argentino che sbarca in Serie A dopo la fruttuosa avventura con la maglia del Tigre.

I dettagli del contratto

Tre presenze già nella nazionale di Roberto Mancini fra le qualificazioni a Euro2024 e le final four di Nations League, Retegui si lega al club più antico d'Italia con un quinquennale fino a giugno 2028. Il giocatore arriverà in rossoblu a titolo definitivo per una cifra che verrà riconosciuta al Boca Juniors di 12 milioni di euro più bonus.