UFFICIALE - Genoa, Shevchenko è il nuovo allenatore: contratto triennale

Adesso è ufficiale, Andriy Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Di seguito il comunicato del Grifone:

Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024. Shevchenko da calciatore ha vinto, tra le altre cose, il Pallone d’Oro nel 2004 e la Champions League nel 2003. Nella sua carriera da allenatore ha guidato la Nazionale Ucraina dal luglio 2016 fino allo storico piazzamento nelle prime otto squadre d’Europa a Euro2020.

Il Genoa CFC e 777 Partners accolgono calorosamente mister Shevchenko e gli augurano un lavoro fruttuoso alla guida del club più antico d’Italia.

Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.



🇺🇦 #Шевченко



