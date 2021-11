UFFICIALE - Genoa, Shevchenko sceglie due ex collaboratori del Napoli: l'elenco

Il Genoa CFC annuncia la composizione dello staff tecnico di mister Andriy Shevchenko: l’allenatore in seconda sarà Mauro Tassotti. Andrea Azzalin, Simone Bonomi, Valerio Fiori e Luigi Nocentini saranno i collaboratori tecnici. Nell'elenco ci sono due ex azzurri: Simone Bonomi è stato ex difensore e poi collaboratore di Sarri, Fiori - che Sheva conosce dai tempi del Milan - ha lavorato come preparatore dei portieri al Napoli quando c'era Gattuso.