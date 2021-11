UFFICIALE - Genoa, solo influenza per Sirigu: è negativo al Covid

Salvatore Sirigu, portiere del Genoa, non ha seguito la Nazionale Italiana nella trasferta in Irlanda del Nord perché questa mattina ha avvertito alcuni sintomi influenzali. "Il calciatore, eseguiti i test, è risultato negativo al Covid-19. Ora rientrerà a Genova per unirsi ai compagni rossoblù appena possibile", si legge nel report medico pubblicato dal Grifone.