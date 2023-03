UFFICIALE - Giudice Sportivo, 2 turni di stop a Kumbulla. Una giornata a 4 giocatori

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo per il prossimo weekend di Serie A

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo per il prossimo weekend di Serie A e in conseguenza a quanto accaduto nello scorso. Un solo giocatore è stato squalificato per due turni, è Marash Kumbulla della Roma. Il centrale albanese è stato punito dal Giudice Sportivo "per avere, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria".