UFFICIALE - Giudice Sportivo, multate Atalanta e Venezia. Sanzioni anche per Spezia e Udinese

Quattro società multate dal Giudice Sportivo in seguito a quanto accaduto nell'ultimo weekend di gare di Serie A: diecimila euro di sanzione per Atalanta e Venezia, agli orobici perché i tifosi "coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" e al club lagunare per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria". Tremila euro di multa allo Spezia per un fumogeno lanciato dai tifosi e duemila all'Udinese per aver ritardato ingiustificatamente il secondo tempo della gara.