UFFICIALE - Giudice Sportivo, nessuno 0-3 a tavolino: tutte "sub iudice" le 4 gare non giocate

Nessuno 0-3 a tavolino, almeno per il momento, per le quattro gare non disputate giovedì per la ventesima giornata di campionato. Questa la decisione del giudice sportivo, nel comunicato emesso poco fa, che ha dichiarato "sub iudice" Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.