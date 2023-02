UFFICIALE - Giudice Sportivo, solita multa per la Roma per "coro becero" verso altra tifoseria

Dopo la ventitreesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha comminato ammende a Hellas, Roma, Atalanta, Inter, Salernitana ed Empoli.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, una pallina da tennis; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un rotolo di nastro adesivo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara.