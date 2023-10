UFFICIALE - Giudice Sportivo, solo una giornata di squalifica per Maignan: tutte le decisioni

Il Giudice sportivo si è espresso all'indomani dell'ultima giornata di Serie A, l'ottava del massimo campionato.

Il Giudice sportivo si è espresso all'indomani dell'ultima giornata di Serie A, l'ottava del massimo campionato. Per Mike Maignan, espulso nel finale di Genoa-Milan, una giornata di squalifica "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Un turno di stop anche per Theo Hernandez, ammonito e già diffidato. Entrabi salteranno la Juventus al rientro dalla sosta.

Le altre decisioni del Giudice Sportivo:

- Una giornata a Josep Martinez (Genoa) "per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

- Una giornata a Maurizio Sarri (Lazio) "per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

- Una giornata a Vincenzo Sicignano (Empoli) "per avere, al 4° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale".

Le ammende:

- Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco oggetti di diversa natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.