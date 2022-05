UFFICIALE - Giudice Sportivo, squalifica per 10 giocatori: Gyasi salta il Napoli

Arrivano le decisione del Giudice Sportivo dopo le gare della della 37^ giornata di Serie A

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della della 37^ giornata di Serie A: Sofian Kiyine (Venezia) è stato squalificato per 2 giornate (più ammonizione) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Ottava sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario".

Non solo, altri 9 giocatori sono stati squalificati per un turno. Si tratta di Colley della Samp (più ammenda di 10mila euro), Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Hellas Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke e Vacca (Venezia).

Infine, ammenda di 8mila euro al Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi e per avere inoltre lanciato, sempre sul terreno di giuoco, oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; recidiva".