UFFICIALE - Giudice Sportivo, Udinese-Salernitana: decisione slitta al 18 gennaio

Il Giudice Sportivo della nostra Serie A ha comunicato che prenderà una decisione sul ricorso della Salernitana, per la gara non disputata lo scorso 21 dicembre contro l'Udinese, il prossimo 18 gennaio. Questo il testo: "Il giudice sportivo rende noto che in data 18 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva".