UFFICIALE - Giudice Sportivo, un solo squalificato per il prossimo turno di Serie A

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, non sarà a disposizione di Andrea Sottil per la prossima sfida di campionato dei bianconeri contro l'Empoli, in programma al Castellani venerdì alle 18.30. Il centrocampista era stato espulso infatti nella gara contro il Genoa ed è stato fermato per una giornata.

Questa la decisione del giudice sportivo, che ha motivato il cartellino rosso: "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Lovric sarà l'unico squalificato in Serie A per la prossima giornata.