UFFICIALE - Guerra in Ucraina, FIGC: tutte le partite inizieranno con 5' di ritardo

Tutte le partite del weekend, di tutti i campionati italiani organizzati dalla FIGC, quindi sia a livello professionistico che dilettante che giovanile

TuttoNapoli.net

Tutte le partite del weekend, di tutti i campionati italiani organizzati dalla FIGC, quindi sia a livello professionistico che dilettante che giovanile, inizieranno cinque minuti dopo rispetto all’orario di partenza programmato. È questa la decisione, ovviamente simbolica, della Federcalcio, con l’obiettivo di mandare un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina. “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace”.