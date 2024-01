UFFICIALE - Hellas, altra cessione prima del Napoli: Saponara saluta e vola in Turchia

Altra cessione per l'Hellas Verona in questa movimentata sessione di gennaio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra cessione per l'Hellas Verona in questa movimentata sessione di gennaio. Riccardo Saponara lascia infatti il club scaligero per trasferirsi in Turchia, all'Ankaragucu. Il trequartista ha firmato un contratto fino al giugno del 2026. Questo il comunicato ufficiale della società del presidente Setti:

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a MKE Ankaragücü - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara. Hellas Verona FC saluta Riccardo e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".