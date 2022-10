UFFICIALE - Hellas Verona, Cioffi esonerato: il comunicato del club

Si conclude l'avventura a Verona di Gabriele Cioffi: in nove giornate il tecnico ha raccolto una vittoria, due pareggi e sei sconfitte.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude l'avventura a Verona di Gabriele Cioffi: in nove giornate il tecnico ha raccolto una vittoria, due pareggi e sei sconfitte, di cui quattro consecutive, con Lazio, Fiorentina, Udinese e Salernitana. L’Hellas ha 5 punti, ha segnato 8 gol subendone 17 ed è terzultimo in classifica. Di seguito il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto".