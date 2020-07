UFFICIALE - I convocati dell'Udinese: tante assenze per Gotti, ci sono sei Primavera

L'Udinese, attraverso un comunicato apparso sul proprio portale, ha diramato i convocati per la sfida contro il Napoli, in scena domani alle 19.30 al San Paolo. Gotti chiama 6 Primavera per via delle tante assenze: Okaka squalificato, Mandragora, Jajalo e Teodorczyk infortunati.

Di seguito il report del club bianconero: "Al termine dell'allenamento di rifinitura, svoltosi questo pomeriggio, a porte chiuse, al Bruseschi, mister Luca Gotti ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara Napoli - Udinese in programma domani, domenica 19 luglio, alle ore 19.30 allo Stadio San Paolo.

Di seguito l'elenco:



PORTIERI: Musso; Nicolas; Perisan



DIFENSORI: Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio



CENTROCAMPISTI: Fofana; De Paul; Walace; Sema; Ballarini; Palumbo; Lirussi



ATTACCANTI: Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Compagnon