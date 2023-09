UFFICIALE - I proprietari del Genoa investono in Premier: acquistato club storico

L'operazione dovrebbe costare a 777 Partners tra i 600 e i 700 milioni,

L'universo 777 Partners si allarga ancora. I proprietari del Genoa hanno acquistato l'Everton e sono entrati così anche in Premier League, dopo aver già investito in Francia, Germania, Belgio, Brasile e Australia, oltre che in Italia. Come scrive La Gazzetta dello Sport da mesi il gruppo statunitense sarebbe in trattativa con i Toffees e proprio negli scorsi giorni la trattativa si sarebbe sbloccata, fino all'ufficialità di oggi. L'operazione dovrebbe costare a 777 Partners tra i 600 e i 700 milioni,