UFFICIALE - Il Cagliari ha deciso di fermarsi: stop agli allenamenti fino al 14 marzo

Il calcio è sospeso ma i giocatori potranno continuare ad allenarsi. Chi vorrà, ovviamente. Il Cagliari non lo farà. Sui propri canali social il club sardo ha annunciato la sospensione degli allenamenti fino al 14 marzo. Una scelta che molte società stanno prendendo in considerazioni in questi giorni di emergenza per il Coronavirus. Ecco il comunicato:

| NOTA DEL CLUB



Sospesi gli allenamenti della prima squadra sino a sabato 14 marzo.#forzaCasteddu pic.twitter.com/rfxsFP8xOq — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 10, 2020