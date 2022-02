UFFICIALE - Il giudice sportivo ha deciso: Salernitana-Venezia si dovrà giocare

Il Giudice Sportivo ha deciso, per la gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio, non disputata per i numerosi casi Covid nel gruppo squadra dei granata, di non sanzionare la Salernitana per la mancata disputa della gara. La partita quindi dovrà essere recuperata, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. I granata, dunque, hanno ben due partite da recuperare e rientrano prepotentemente in corsa per la salvezza. Annullato, infatti, anche lo 0-3 di Udine.