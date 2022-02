UFFICIALE - Il Giudice Sportivo sanziona Gasperini: un turno di squalifica e multa di 10.000€

Il giudice sportivo della Serie A ha fermato per una giornata il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, comminandogli anche un'ammenda da 10.000€, "per avere, al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo". Dopo la gara contro la Fiorentina un turno di stop anche per il collaboratore tecnico nerazzurro Cristian Raimondi "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato ripetutamente l'operato arbitrale indirizzando al Direttore di gara una critica irrispettosa".