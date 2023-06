UFFICIALE - Il Milan perde Brahim Diaz! Lo spagnolo torna al Real Madrid

Ora è ufficiale, Brahim Diaz torna al Real Madrid dopo tre stagioni in prestito in rossonero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciao ciao, Milan. Ora è ufficiale, Brahim Diaz torna al Real Madrid dopo tre stagioni in prestito in rossonero. Con tanto di rinnovo fino al 30 giugno 2027 e nuova presentazione, il prossimo martedì, come vi avevamo anticipato. Ad annunciarlo è il club spagnolo con un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid comunica che martedì 13 giugno alle ore 12 presso la Ciudad Real Madrid avrà luogo l'atto di presentazione di Brahim Diaz, che torna nel nostor club con un contratto fino al 30 giugno 2027".