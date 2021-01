UFFICIALE - Il Milan recupera Calhanoglu: è guarito dal Covid-19

"I. Am. Back". Così Hakan Calhanoglu festeggia il suo ritorno in campo, appena in tempo per aiutare il Milan nella sfida al Bologna di domani. Il turco è stato fermato per due settimane dal Covid, ma tramite Instagram fa sapere che il contagio è ormai alle spalle. Un aiuto molto importante per Pioli e per tutto il gruppo rossonero, che deve reagire dopo le due sconfitte di fila contro Atalanta e Inter, e che dopo aver recuperato Rebic e Ibrahimovic ha a disposizione anche l'estro del suo numero 10.