UFFICIALE - Il Venezia conquista la Serie A: battuto il Cittadella ai play-off

Il Venezia pareggia per 1-1 al Penzo con il Cittadella in una gara soffertissima e, grazie alla vittoria per 1-0 nell'andata con gol di Di Mariano, torna in Serie A. La partita si è sbloccata al ventiseiesimo minuto con Proia, ma i lagunari, allo scadere, hanno trovato il gol che vale la Serie A con un veneziano doc come Riccardo Bocalon. A distanza di 19 anni dall'ultima volta, la squadra di Zanetti è la terza promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana.