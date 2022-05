UFFICIALE - Il Venezia dice addio alla serie A: i lagunari retrocedono matematicamente

Il Venezia torna così in serie B dopo una sola stagione di serie A.

Il primo verdetto in zona retrocessione arriva oggi. La sfida fra Empoli e Salernitana è terminata 1-1, con i ragazzi di Nicola che tengono vivo il sogno salvezza e condannano matematicamente il Venezia alla serie B. Sono 6 i punti di distacco fra i lagunari ed i campani, ma la Salernitana ha il vantaggio negli scontri diretti.

Il Venezia torna così in serie B dopo una sola stagione di serie A. I veneti avevano conquistato la promozione nel massimo campionato ai playoff. La seconda parte di stagione è stata estremamente negativa: nel girone di andata la squadra allenata da Zanetti aveva sorpreso in positivo, con le vittorie contro Roma e Fiorentina ed il pari con la Juventus. Nel 2022 il tracollo: 10 ko di fila, l'esonero di Zanetti e Soncin chiamato per un miracolo che non è arrivato.