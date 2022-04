UFFICIALE - Il Venezia esonera Zanetti: squadra affidata al vice Soncin

Si conclude oggi la bella avventura sulla panchina del Venezia di Paolo Zanetti: il tecnico di Valdagno saluta il club lagunare dopo 76 panchine

Si conclude oggi la bella avventura sulla panchina del Venezia di Paolo Zanetti: il tecnico di Valdagno saluta il club lagunare dopo 76 panchine, 43 in Serie B e 33 in Serie A, pagando i risultati disastrosi dell'ultimo periodo. La squadra infatti è precipitata all'ultimo posto in classifica, dopo otto sconfitte consecutive. Per le ultime cinque in campionato (quattro più il recupero con la Salernitana), la società ha deciso di affidarsi ad Andrea Soncin, tecnico della Primavera lagunare.

Di seguito il comunicato del club: "Venezia FC comunica che Paolo Zanetti è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una magnifica pagina della storia arancioneroverde con la promozione in Serie A dello scorso anno. Con mister Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin, a cui vanno i ringraziamenti della Società per la collaborazione in queste due stagioni".

L'annuncio del presidente Duncan Niederauer: squadra a Soncin

"Per le restanti cinque partite, abbiamo chiesto ad Andrea Soncin di guidare la squadra. Andrea conosce molto bene la società e i giocatori, e secondo noi ha fatto un ottimo lavoro con la Primavera in questa stagione. Andrea è consapevole che si tratta di una soluzione temporanea, fino alla conclusione della stagione".