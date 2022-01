UFFICIALE - Il Venezia si rinforza: arriva lo svincolato Nani, ci sarà col Napoli (il 6 febbraio)

Luís Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Nani, è un nuovo giocatore del Venezia. Il club lagunare ha depositato il contratto del calciatore, che lascia la MLS, Orlando in particolare, per tornare in Serie A, dove aveva già vestito la maglia della Lazio. Dopo Romero la dirigenza del club arancioneroverde ha così deciso di arricchire ulteriormente il gruppo di esperienza internazionale.