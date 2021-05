UFFICIALE - Inter, accordo con Oaktree. Suning annuncia: "Continueremo a sostenere il club"

A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un'operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management. Con questo finanziamento, l'azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l'obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid. Oaktree Capital ha acquisito una quota di minoranza dell'Inter. 275 milioni per il 31% di LionRock, il fondo americano ha iniettato contanti pesanti per le casse nerazzurre tanto che Suning ha annunciato, con un comunicato emanato via Ansa, che 'grazie a questo continuerà a sostenere il club'.