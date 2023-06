UFFICIALE - Inter, addio Dzeko: il bosniaco si è trasferito al Fenerbahce

Edin Dzeko è ufficialmente un nuovo attaccante del Fenerbahce. Con una nota, il club turco ha reso noto l'ingaggio del centravanti bosniaco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko è ufficialmente un nuovo attaccante del Fenerbahce. Con una nota, il club turco ha reso noto l'ingaggio del centravanti bosniaco in scadenza con l'Inter. Comunicati anche alla Public Disclosure Platform, la piattaforma che in Turchia gestisce i dettagli economici degli accordi, le cifre del contratto: l'ex calciatore nerazzurro guadagnerà 4.2 milioni di euro l'anno per le prossime due stagioni.