UFFICIALE - Inter, è addio con Luciano Spalletti. Conte ha già firmato

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme.

ANTONIO CONTE IL FUTURO - Antonio Conte e l'Inter. Domani sarà il giorno dell'ufficialità del nuovo allenatore nerazzurro, oggi quello della separazione da Luciano Spalletti, domani sarà quello dell'inizio di un'avventura. Il tecnico salentino ha già firmato con l'Inter e manca solo l'ufficialità dopo il comunicato su Spalletti degli scorsi minuti. Già definito lo staff: il fratello Gianluca, Stellini, Tous, Vanoli, Bonaiuti. Poi, il mercato. Che ha già preso il via, con Edin Dzeko della Roma bloccato, col placet per l'addio di Mauro Icardi, con l'assalto a Romelu Lukaku del Manchester United per l'eredità, con Nicolò Barella del Cagliari in fase avanzata, con la trattativa per Matteo Darmian del Manchester United e per Danilodel City come alternativa. Nasce la nuova Inter. Un giorno di pazienza. Poi sarà ufficiale.