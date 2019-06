UFFICIALE - Inter, già sold-out i 40mila abbonamenti e parte lista d'attesa per la stagione 2020/21

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Sono esauriti gli abbonamenti stagionali dell'Inter. Un dato record, visto che è già stato raggiunto il tetto fissato dalla società di circa 40 mila abbonati. I tifosi, da sempre presenti a San Siro, hanno fiducia nel nuovo allenatore Antonio Conte e, ancora prima dell'ufficializzazione dell'acquisto di nuovi giocatori, fanno segnare il sold-out. L'Inter ha quindi deciso di pensare già alla prossima stagione: "Alla luce della grande richiesta, l'Inter guarda già al futuro e apre - per la prima volta nella propria storia - la lista d'attesa per la stagione 2020/21, per tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti".