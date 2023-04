UFFICIALE - Inter, Lukaku graziato da Gravina: niente squalifica contro la Juve

E' ufficiale: Romelu Lukaku sarà a disposizione dell'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

© foto di www.imagephotoagency.it

La FIGC ha infatti deciso di graziare l'attaccante nerazzurro che era stato squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata in Juve-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Il giocatore, secondo l'arbitro, aveva esultato in maniera eccessivamente polemica in risposta ai cori razzisti ricevuti allo Stadium.

Dopo l'annullamento della chiusura del settore bianconero, Lukaku era rimasto di fatto l'unico colpevole di questa incresciosa vicenda. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dunque deciso di graziare il calciatore: "Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva". E ancora: "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo - si legge - è elemento fondante dell'ordinamento sportivo".