UFFICIALE - Inter, non solo Lautaro: Inzaghi perde un altro top fino a fine anno

Si ferma Federico Dimarco in casa Inter. Quest'oggi la società nerazzurra, con una nota, ha reso note le sue condizioni fisich

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si ferma Federico Dimarco in casa Inter. Quest'oggi la società nerazzurra, con una nota, ha reso note le sue condizioni fisiche: "Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Il problema per Dimarco è sorto sul finire dell'allenamento odierno, quello di rifinitura prima del match di San Siro. Il terzino nerazzurro ha rimediato un piccolo affaticamento muscolare che l'ha costretto a fermarsi e ha mandato in allarme lo staff medico. A quel punto, è stato deciso di far svolgere al terzino della Nazionale esami strumentali che hanno certificato il risentimento muscolare.

Quando Dimarco tornerà a disposizione di mister Simone Inzaghi?

Certa la sua assenza domani sera nella sfida contro il Lecce valida per la 17esima giornata di Serie A, ma Dimarco potrebbe saltare anche il turno successivo, quello contro il Genoa: al Ferraris contro i rossoblù il terzino nerazzurro dovrebbe partire dalla panchina. Se non riuscirà a recuperare per quell'occasione, rientro rimandato alla prima sfida del 2024, quella contro l'Hellas Verona.