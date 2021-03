UFFICIALE - Inter, perdite per oltre 60mln in 6 mesi: la nota ufficiale del club

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - La proprietà dell'Inter continuerà a garantire il suo supporto finanziario per le casse del club nerazzurro. È quanto spiegato dalla società in una nota all'ANSA, al termine dell'odierno CdA che ha approvato i conti del bilancio semestrale al 31 dicembre 2020. "FC Internazionale Milano - al termine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina in modalità telematica - ha approvato la situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale", spiega il club in una nota all'ANSA". "Le perdite sono quindi risultate contenute, considerando la pandemia globale, e dovute principalmente all'azzeramento dei ricavi da stadio rispetto al dato del semestre comparativo dell'anno precedente a causa della disputa delle partite casalinghe della presente stagione a porte chiuse. Ad influire sulle perdite anche l'aumento del monte ingaggi riguardante il personale tesserato". "La Proprietà ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato supporto finanziario", conclude l'Inter. (ANSA).