UFFICIALE - Inter, Perisic torna a disposizione per Napoli

Ivan Perisic è tornato a disposizione di Antonio Conte per di Napoli-Inter di domenica sera. A confermarlo è lo tecnico nerazzurro nel corso della conferenza stampa di oggi. A domanda diretta circa le condizioni del croato, Conte ha dichiarato che "Ivan è rientrato totalmente in gruppo giovedì, ha smaltito l'infortunio ed è a disposizione". Al contrario, restano ancora ai box Vidal e Kolarov: "Vidal sta lavorando ancora a parte insieme a Kolarov per smaltire questo edema al ginocchio che ha avuto. Ci auguriamo di avere Kolarov quanto prima per questo problema alla schiena".