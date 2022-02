UFFICIALE - Inter, ricorso respinto per Bastoni: confermata la squalifica

Niente da fare per Alessandro Bastoni, che contro il Sassuolo non ci sarà. Respinto il ricorso dell'Inter contro le due giornate di squalifica: "La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta da Umberto Maiello ha respinto il ricorso dell’Inter avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore Alessandro Bastoni".

Il difensore nerazzurro era stato sanzionato dal Giudice Sportive in occasione del derby con il Milan dello scorso 5 febbraio “per aver rivolto al termine del match un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l’invito a trattenersi”".