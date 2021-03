UFFICIALE - Inter, svelato il nuovo logo: due lettere protagoniste

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - L'Inter ha svelato ufficialmente il suo nuovo logo e la sua nuova identità visiva, "che esalta i valori fondanti del Club e rafforza il legame con la città di Milano". Un nuovo logo che si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo del club disegnato da Giorgio Muggiani nel 1908, mantenendo il focus sulle lettere I e M di Inter e Milano (mentre la denominazione FC resta nel nome ufficiale) "in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell'era dell'intrattenimento", spiega l'Inter in una nota. "L'obiettivo è rendere il brand Inter rilevante e riconoscibile non solo per i tifosi, ma permettere anche a un'audience più giovane e internazionale di identificarsi nei valori di inclusione, stile e innovazione che caratterizzano l'Inter fin dalla sua fondazione", prosegue il club. Il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali del nome del Club, Internazionale e Milano, si focalizza sull'espressione I M, dall'inglese "Io Sono". (ANSA).