UFFICIALE - Inter, Vidal risolve il contratto: il comunicato del club

© foto di www.imagephotoagency.it

Arturo Vidal non è più un giocatore dell'Inter. A comunicarlo la stessa società, con una nota apparsa sul sito. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei".